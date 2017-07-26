Россиянин, которого в США сняли с рейса, собирается подать в суд

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гражданин РФ Андрей Еремин, который утверждает, что его сняли с рейса в США за "оккупацию" Крыма, заявил, что намерен отстаивать свои права в суде.

Ранее Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и "оккупантом Крыма". После чего, утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.

"Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания — ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю", — сказал Еремин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил. "Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма", — сказал он.

В то же время Delta AirLines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", а за то, что он нарушил правила безопасности. Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, Еремин прибыл на посадку с опозданием, прорвался через закрытую дверь и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. В результате его допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более позднее время.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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