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В мире

Россиянин, которого в США сняли с рейса, собирается подать в суд

09:3626.07.2017
(обновлено: 09:37 26.07.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гражданин РФ Андрей Еремин, который утверждает, что его сняли с рейса в США за "оккупацию" Крыма, заявил, что намерен отстаивать свои права в суде.

Самолет авиакомпании Delta Airlines
© Flickr / karasawa
Авиакомпания Delta объяснила, почему россиянина сняли с рейса в США
Ранее Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и "оккупантом Крыма". После чего, утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.

"Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания — ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю", — сказал Еремин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил. "Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма", — сказал он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мифы об "аннексии" и "оккупации" Крыма рушатся, заявил Аксенов
В то же время Delta AirLines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", а за то, что он нарушил правила безопасности. Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, Еремин прибыл на посадку с опозданием, прорвался через закрытую дверь и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. В результате его допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более позднее время.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.Участники запускают шары на праздничном мероприятии Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМассовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.Возложение венка и цветов во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕе написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.Участницы праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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