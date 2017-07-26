На юге Франции эвакуировали около 10 тысяч человек из-за природного пожара

Пламя лесного пожара возле домов в Карросе недалеко от Ниццы 24 июля 2017

Пламя лесного пожара возле домов в Карросе недалеко от Ниццы 24 июля 2017

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Около 10 тысяч человек были эвакуированы на юге Франции в ночь на среду из-за нового природного пожара, площадь которого достигла 400 гектаров, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи (01.00 мск) рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

"Из-за распространения огня была проведена эвакуация по меньшей мере 10 тысяч человек. Эта жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза", — цитирует агентство заявление пожарных.

Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.