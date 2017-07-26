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В мире

Почти единогласно: палата представителей США одобрила санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6143)
08:4226.07.2017
(обновлено: 08:51 26.07.2017)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 419 конгрессменов, против выступили всего трое.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рябков: новыми антироссийскими санкциями конгресс навредит прежде всего США
В ближайшее время законопроект поступит на утверждение в сенат, после чего его должен подписать президент.

Согласно американским законам, Дональд Трамп имеет право наложить вето, однако палата представителей, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.

Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Единодушие двух партий

Законопроект о новых санкциях поддержали представители обеих главных партий.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Джабаров: Россия примет ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях
"Эти три режима (России, Ирана и КНДР. — Прим. ред.) вредят жизненно важным интересам США и дестабилизируют соседние страны", — заявил глава комитета по международным делам, республиканец Эд Ройс.

В свою очередь, старший демократ Элиот Энгел заподозрил администрацию Трампа в "попустительском" отношении к России.

"Этот законопроект дает конгрессу сильные надзорные функции, чтобы добиться, чтобы российские санкции не были преждевременно сняты", — отметил Энгел во время своего выступления перед голосованием.

"Меня беспокоит любое сближение с Москвой без того, чтобы что-то получить взамен", — добавил республиканец Адам Кинцингер.

Некоторые конгрессмены также заявили о готовности вводить новые ограничения против Москвы в энергетической сфере.

"Закручивают гайки"

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев: Россия должна подготовить "болезненный" для США ответ на санкции
Спикер палаты представителей Пол Райан одобрил результаты гослования. По мнению республиканца, Россия, Иран и КНДР являются "самыми опасными противниками США".

"Многообразие угроз нашей национальной безопасности со стороны Ирана, России и Северной Кореи нельзя недооценивать. Эти опасные действующие лица на международной арене давно пытались подорвать усилия США и нарушить глобальную стабильность. Наша работа в конгрессе — призвать их к ответственности. Законопроект, который мы только провели при подавляющей поддержке обеих партий, является одним из наиболее широких пакетов санкций в истории. Он закручивает гайки для наших самых опасных противников с тем, чтобы американцы были в безопасности", — говорится в заявлении Райана.

Реакция Белого дома

Государственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антироссийские санкции вызваны противостоянием внутри США, считают эксперты
Решение палаты представителей прокомментировали и в президентской администрации.

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В свою очередь, официальный представитель госдепа Хезер Науэрт отметила, что Москве предстоит сделать еще "очень много" для отмены ранее введенных ограничений. Комментировать новый законопроект она отказалась, подчеркнув, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций".

Удар по отношениям

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пушков заявил о "двойном ущербе" для США от новых санкций против России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возможное расширение санкций вредит отношениям между Москвой и Вашингтоном.

"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге Россия-США снижаются до крайне малой степени", — сказал депутат.

Он также напомнил, что законопроект, если он будет подписан, коснется не только российских компаний, но и их зарубежных партнеров.

"Тем самым, антироссийский маховик, запущенный еще администрацией Обамы, продолжит крушить все на своем пути", — подчеркнул Слуцкий.

Работа газораспределительной станции. Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
Матвиенко рассказала, почему ЕС не выгодны санкции США против России
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве крайне негативно относятся к санкционной риторике в США. При этом представитель Кремля назвал неуместными обсуждения возможных ответных мер на еще не принятый законопроект.

Планы США вызвали недовольство и в Евросоюзе. Ранее стало известно, что в среду Еврокомиссия рассмотрит возможный ответ на действия Вашингтона, которые могут нанести вред европейским компаниям.

По словам источника РИА Новости, ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.

Что предполагают санкции США

Новый законопроект содержит несколько ограничений. Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рябков: даже если Россия выкинет белый флаг, США не снимут санкции
Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", что вызывает наибольшие протесты в Европе.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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