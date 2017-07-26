МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший агент КГБ Юрий Носенко, перебежавший на Запад, считал, что мог предотвратить убийство американского президента Джона Кеннеди, говорится в обнародованных Национальным архивом США документах.

Ранее Национальный архив США обнародовал более 16 гигабайтов ранее не публиковавшихся документов, связанных с убийством Кеннеди, два гигабайта ранее опубликованных частично, а также аудиозаписи с показаниями Носенко о главном подозреваемом в этом деле — Ли Харви Освальде. Носенко утверждал, что курировал дело Освальда, пока тот жил в СССР. Во время командировки в Женеву агент КГБ попросил защиты у ЦРУ, с которым сотрудничал уже несколько лет, и бежал в США.

"Я чувствую, что мог бы остановить Освальда", — цитируется Носенко в одном из документов.

В другом документе говорится, что бывший агент КГБ утверждал, что в конгрессе США работают люди советских спецслужб.

"Во время экскурсии по Вашингтону 25 февраля 1964 года, когда мы проезжали библиотеку конгресса, объект (Носенко — ред.) показал на нее и сказал: "Наши люди там работают". На вопрос специального агента (ФБР — ред.) Стенли Лака "чьи — наши?" объект ответил: "КГБ", — сообщается в нем.

Носенко умер в США в 2008 году в возрасте 80 лет.

Всего архив опубликовал 3810 документов, 441 из них был полностью засекречен ранее, остальные издавались частично отредактированными. Документы включают в себя записи ФБР и ЦРУ. Доступ к документам был ранее запрещен в соответствии с законом, принятым конгрессом в 1992 году. Нормативный акт обязывал все федеральные учреждения передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди. Согласно закону, все документы должны быть опубликованы через 25 лет после принятия этого закона.

Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа (штат Техас) Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.