СМИ узнали о намерении Сешнса обнародовать данные о расследовании утечек

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс в ближайшие дни может обнародовать данные о нескольких уголовных расследованиях об утечке информации, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным газеты, эти расследования основаны на новостных сообщениях, содержащих секретные разведывательные данные.

Ранее президент США Дональд Трамп во вторник не стал отвечать на вопрос журналистов, доверяет ли он генпрокурору страны Джеффу Сешнсу. Ранее директор по коммуникациям администрации Трампа Энтони Скарамуччи заявил журналистам, что Белый дом намерен "в скором времени" принять решение в отношении генпрокурора Сешнса.

В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России. Сешнс ранее взял самоотвод от расследования по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году, после того, как стало известно, что он несколько раз встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.