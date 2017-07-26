В сенате вновь провалился план по замене реформы здравоохранения Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. План по замене реформы здравоохранения Obamacare вновь провалился в сенате США, свидетельствуют результаты голосования.

За план, вынесенный на голосование, проголосовали 43 сенатора, против были 57, в том числе девять представителей республиканского большинства.

План предусматривал сокращение программы медицинской помощи бедным, а также субсидий на приобретение медстраховки гражданам с низкими доходами.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Республиканцы пока не выработали собственный вариант реформы. Беспартийное бюджетное управление конгресса подсчитало, что предложенные республиканцами до настоящего момента варианты отмены или замены Obamacare лишат медстраховки десятки миллионов человек за ближайшее десятилетие.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как сокращение налогов для богатых.