Водитель, везший в грузовике мигрантов в Техасе, был лишен прав еще

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Водитель грузовика, перевозившего незаконно мигрантов в американском штате Техас, не имел прав на управление транспортным средством, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее стало известно о гибели 10 человек, обнаруженных полицией Сан-Антонио в прицепе к грузовому автомобилю. Всего там находилось свыше 30 человек. Водителю, 60-летнему Джеймсу Брэдли, предъявлены обвинения.

Сообщается, что Брэдли был лишен прав на управление грузовым автомобилем в апреле из-за того, что не смог предоставить новую медицинскую карту.

Следователи полагают, что водитель грузовика состоит в организации, связанной с контрабандой людей.

По данным агентства, большая часть мигрантов были уроженцами Мексики и Гватемалы. Как сообщили в МИД Мексики, в грузовике в общей сложности находились 25 граждан страны, четверо из них погибли.

Техас — второй по площади и численности населения штат США, на юго-востоке имеет протяженную границу с Мексикой. Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.