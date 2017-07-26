МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Водитель грузовика, перевозившего незаконно мигрантов в американском штате Техас, не имел прав на управление транспортным средством, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что Брэдли был лишен прав на управление грузовым автомобилем в апреле из-за того, что не смог предоставить новую медицинскую карту.
Следователи полагают, что водитель грузовика состоит в организации, связанной с контрабандой людей.
Техас — второй по площади и численности населения штат США, на юго-востоке имеет протяженную границу с Мексикой. Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.