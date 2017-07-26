В конгрессе США назвали Россию, Иран и КНДР "самыми опасными противниками"

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан приветствовал принятие палатой законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР и назвал эти страны "самыми опасными противниками США".

"Многообразие угроз нашей национальной безопасности со стороны Ирана, России и Северной Кореи нельзя недооценивать. Эти опасные действующие лица на международной арене давно пытались подорвать усилия США и нарушить глобальную стабильность. Наша работа в конгрессе — призвать их к ответственности. Законопроект, который мы только провели при подавляющей поддержке обеих партий, является одним из наиболее широких пакетов санкций в истории. Он закручивает гайки для наших самых опасных противников с тем, чтобы американцы были в безопасности", — говорится в заявлении Райана.

Палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против трех указанных стран, законопроект предстоит рассмотреть сенату.

Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США с Россией, а также с Ираном и КНДР.

Ранее в Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".