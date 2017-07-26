Трамп сомневается, что Иран будет соблюдать соглашение по атому

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что удивится, если через три месяца, после очередной проверки выполнения сделки с Ираном по ядерной программе Тегерана, иранская сторона по-прежнему будет выполнять условия соглашения.

"Мы проводим большие исследования. И я очень удивлюсь, если они (Иран — ред.) будут (соблюдать условия — ред.)", — сказал Трамп в интервью Wall Street Journal в ответ на вопрос, намерена ли администрация в третий раз подтвердить соблюдение Ираном соглашения, как это было сделано при Трампе уже дважды.

"Мы с ними вели себя исключительно по-доброму, заявляя, что они соблюдают, понятно? Мы толковали в их пользу все сомнения. Но мы проводим очень детальные исследования… Если бы дело зависело от меня, я бы заявил, что они не соблюдают соглашение, 180 дней назад", — отметил Трамп, который провел в должности президента чуть более полугода.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.