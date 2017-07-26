Трамп пригрозил Ирану "большими проблемами"

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран не будет соблюдать соглашение с международным сообществом по ядерной программе.

"Если эта сделка не будет соблюдаться так, как должна соблюдаться, то у них будут большие, большие проблемы — это я вам гарантирую", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Огайо.

По его словам, сделка была слишком выгодной, так что в Иране будто бы "не могли поверить" в нее и благодарили предыдущую администрацию Барака Обамы, которая пошла на это соглашение. "Они (Иран — ред.) набрались смелости, это не будет долго продолжаться", — добавил Трамп.

Ранее госдепартамент США в очередной раз подтвердил, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.