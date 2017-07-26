Delta разбирается с делом россиянина, которого высадили с рейса в США

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta выясняет подробности жалобы российского гражданина, который заявил, что его высадили из самолета в США за "оккупацию" Крыма, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Элизабет Вулф.

"Мы изучаем этот инцидент", — сказала Вулф.

Во вторник на странице российского посольства в Вашингтоне в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.

"Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии?— ред.)", — заявили в посольстве.

Согласно сообщению Еремина, которое было опубликовано около 15.00 мск во вторник на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле. Мужчина собирался лететь в Атланту рейсом 1588.

"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался мужчина.

"Боже, благослови Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

История россиянина стала быстро распространяться по интернету. РИА Новости пока не удалось получить комментарии у самого Еремина.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".