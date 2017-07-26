В Венесуэле выдали ордер на задержание мэра города Лечерия за беспорядки

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Конституционная палата верховного суда Венесуэлы во вторник прекратила полномочия и выдала ордер на задержание в отношении оппозиционного мэра города Лечерия Густаво Маркано за перекрытия дорог во время уличных манифестаций.

По решению ВС, мэр объявлен "абсолютно отсутствующим", отмечает портал Nacional . Сам обвиняемый на суд не явился. В итоге он был приговорен к наказанию в виде 15 месяцев тюрьмы. Именно на этот срок он отстранен и от участия и в политической жизни.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших по последним данным составляет 100 человек.