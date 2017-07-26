Трамп выдвинул кандидата на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Белого дома.

Митчелл является сооснователем экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном тинк-танке John Hay Initiative.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.

Кандидатуру Митчелла предстоит рассмотреть сенату США.