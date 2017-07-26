МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудник Секретной службы США случайно ранил себя из табельного оружия, передает телеканал ABC News.
NEW: Secret Service: Employee involved in "accidental discharge of a weapon while on duty"; hospitalized with non-life threatening injuries. pic.twitter.com/uGhlgTZH1q— ABC News (@ABC) 25 июля 2017 г.
Телеканал отмечает, что других пострадавших в результате инцидента нет.
Секретная служба США занимается охраной первых лиц государства, их родственников и других высокопоставленных чиновников.