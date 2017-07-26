В Мексике задержали десятки полицейских по подозрению в коррупции

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Порядка 45 муниципальных полицейских из поселков Тингамбато и Сиракуаретиро были задержаны во вторник и доставлены в административный центр штата Мичоакан Морелию для прохождения проверки на причастность к преступной деятельности, сообщило министерство общественной безопасности штата.

По данным ведомства, полицейские, включая руководителей и их заместителей, подозреваются в возможной помощи организованной преступности. На время их проверки в прокуратуре штата охрану общественной безопасности в городах взяли на себя силы полиции штата и армия.

В марте этого года все полицейские города Окотлан в штате Халиско были насильно разоружены и задержаны по подозрению в проникновении в их ряды преступных элементов. Город Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов совершила хорошо подготовленное нападение на патруль недавно созданной жандармерии Мексики. Тогда на месте были убиты 11 человек, в том числе пятеро жандармов, еще восемь получили ранения. Проведенное властями расследование привело к задержанию четырех сотрудников местной полиции Окотлана, которые могли быть связаны с нападавшими.