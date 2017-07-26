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В мире

В Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6137)
01:1226.07.2017
(обновлено: 01:24 26.07.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Расширение антироссийских санкций подрывает возможность восстановления российско-американских отношений и осложняет их еще больше, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени", — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат также напомнил, что если законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, эти санкции "станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года, и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с РФ, прежде всего, в такой широкой сфере, как энергетика". "И, тем самым, антироссийский маховик, запущенный еще администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы, продолжит крушить все на своем пути", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Слуцкий отметил, что законопроект о санкциях направлен уже не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских партнеров США. В частности, подчеркнул парламентарий, в нем "прописана цель продвижения американского сжиженного газа на мировые рынки, для чего необходимо убрать с них газ российский".

"Надеюсь, что уже совсем скоро Еврокомиссия даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры. Брюсселю давно пора проводить собственную политику, направленную на поддержку национальных интересов европейских стран, а не плясать под дудку Вашингтоне, выполняя указания с кем дружить и с кем торговать", — резюмировал он.

Ранее в Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог о ситуации вокруг санкций: в Европе "показали зубы" США
В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва внимательно следит за дискуссией вокруг нового законопроекта конгресса США о санкциях, которые направлены в том числе против РФ, данная инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
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