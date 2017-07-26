В Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Расширение антироссийских санкций подрывает возможность восстановления российско-американских отношений и осложняет их еще больше, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени", — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат также напомнил, что если законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, эти санкции "станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года, и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с РФ, прежде всего, в такой широкой сфере, как энергетика". "И, тем самым, антироссийский маховик, запущенный еще администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы, продолжит крушить все на своем пути", — заявил он.

Слуцкий отметил, что законопроект о санкциях направлен уже не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских партнеров США. В частности, подчеркнул парламентарий, в нем "прописана цель продвижения американского сжиженного газа на мировые рынки, для чего необходимо убрать с них газ российский".

"Надеюсь, что уже совсем скоро Еврокомиссия даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры. Брюсселю давно пора проводить собственную политику, направленную на поддержку национальных интересов европейских стран, а не плясать под дудку Вашингтоне, выполняя указания с кем дружить и с кем торговать", — резюмировал он.

Ранее в Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва внимательно следит за дискуссией вокруг нового законопроекта конгресса США о санкциях, которые направлены в том числе против РФ, данная инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.