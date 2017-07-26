Ураган "Хилари" у берегов Мексики усилился до второй категории

МЕХИКО, 26 июл — РИА Новости. Ураган "Хилари" усилился в ночь на вторник до второй категории у берегов Мексики в Тихом океане, сообщила национальная комиссия по водным ресурсам латиноамериканкой страны.

Сейчас скорость внутри урагана достигает 155 километров в час с порывами до 195 километров в час. "Хилари" находится примерно в 800 километрах от берегов Мексики, вызывая волны высотой до 3,5 метра. В то же время синоптики прогнозируют его дальнейшее удаление от континента при одновременном усилении до третьей категории.

Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.