Россиянин заявил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Посольство РФ в США выясняет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал" Крым.
Во вторник на странице российской дипмиссии в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.
"Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии? – ред.)", — заявили в посольстве.
Согласно сообщению Еремина, которое было опубликовано около 15.00 мск во вторник на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле. Мужчина собирался лететь в Атланту рейсом 1588.
"Боже, благослави Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.
История россиянина стала быстро распространяться по интернету. В комментариях к одной из публикаций в Twitter официальный представитель авиакомпании написал, что "наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".