Россиянин заявил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Посольство РФ в США выясняет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал" Крым.

Во вторник на странице российской дипмиссии в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.

"Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии? – ред.)", — заявили в посольстве.

Согласно сообщению Еремина, которое было опубликовано около 15.00 мск во вторник на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле. Мужчина собирался лететь в Атланту рейсом 1588.

"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался мужчина.

"Боже, благослави Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

История россиянина стала быстро распространяться по интернету. В комментариях к одной из публикаций в Twitter официальный представитель авиакомпании написал, что "наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".

РИА Новости пока не удалось получить комментарии у самого Еремина.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".