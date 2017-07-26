Госдеп рассматривает возвращение КНДР в список стран-пособников терроризма

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Госдепартамент США изучает вопрос о возвращении Северной Кореи в список стран-пособников терроризма, откуда Вашингтон исключил КНДР в 2008 году, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сюзан Торнтон.

"Что касается стран-пособников терроризма, мы пересматриваем этот вопрос сейчас", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, вопрос находится на контроле госсекретаря Рекса Тиллерсона. "Здесь много технических и юридических аспектов, поэтому я не могу сообщить вам конкретику о том, на какой стадии находится изучение вопроса, но мы изучаем вопрос причисления (к странам-пособникам терроризма)". Она сообщила, что, "вероятно, позже сможет привести больше деталей".

В октябре 2008 года администрация Джорджа Буша объявила об исключении Северной Кореи из списка государств-спонсоров терроризма. Подобный шаг Вашингтона последовал после договоренности с КНДР о том, что эксперты МАГАТЭ будут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.

Договоренности были достигнуты в рамках шестистороннего переговорного процесса с участием США, России, КНР, Японии и обеих Корей.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.