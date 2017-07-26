СМИ сообщили об "открытой войне" Госдепа с Белым домом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдеп США при госсекретаре Рексе Тиллерсоне находится в состоянии "открытой войны" с администрацией Белого дома по ряду ключевых вопросов, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию с Ираном и конфликт вокруг Катара, пишет издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщили источники издания, госдеп США в настоящее время находится в состоянии "массовых функциональных нарушений", так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

По данным издания, вопрос кадровых назначений в госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа. Такое положение вещей позволило сотрудникам госдепа, назначенным при администрации бывшего президента США Барака Обамы, продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома.

"Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", — приводит издание слова одного из аналитиков по вопросам внешней политики. "Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить (ведомство – ред.), но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — сообщил источник издания.

Одним из основных пунктов разногласий между двумя сторонами остается вопрос о множестве свободными вакансий в госдепе. Как сообщили источники издания, Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали. По данным издания, такая ситуация повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что в госдепартаменте в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Россией.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Белым домом, "включая новую дискуссию о политике в отношении Ирана" и кадровую политику его отдела. Представитель ведомства Хезер Науерт во вторник заявила, что слухи о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку, являются лживыми.