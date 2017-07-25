Иран назвал провокацией инцидент с открывшим стрельбу кораблем ВМС США

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал провокацией предупредительный огонь корабля ВМС США по иранскому судну в Персидском заливе, сообщает телеканал Press TV.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник сообщило, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно, тип которого не назывался.

Как заявили в КСИР, инцидент произошел на севере залива, американский корабль сблизился с военным судном КСИР, которое проводило патрулирование в международных водах, и дважды выстрелил в воздух "с целью провокации и устрашения".

Также отмечается, что иранское судно не обратило внимания на "провокационный и непрофессиональный" шаг со стороны американских военных и продолжило выполнение своей миссии. КСИР ранее заявил, что американский корабль покинул этот район.