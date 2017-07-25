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В мире

Конгрессмены от обеих партий поддержали усиление антироссийских санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6136)
23:2925.07.2017
(обновлено: 23:35 25.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ряд конгрессменов от обеих партий конгресса выступили на обсуждении в палате представителей конгресса в поддержку законопроекта, ужесточающего санкции против России, Ирана и КНДР.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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"Эти три режима вредят жизненно важным интересам США и дестабилизируют соседние страны", — заявил о трех странах влиятельный республиканец Эд Ройс, глава комитета палаты по международным делам.

"Этот законопроект дает конгрессу сильные надзорные функции, чтобы добиться, чтобы российские санкции не были преждевременно сняты", — сказал, в свою очередь, старший демократ Элиот Энгел. Он заподозрил администрацию президента Дональда Трампа в "попустительском" отношении к России и заявил, что конгресс подобного не допустит.

"Заявления Трампа в отношении русских были слишком одобрительными и примирительными", — заявил, в свою очередь, республиканец Чарли Дент. "Меня беспокоит любое сближение с Москвой без того, чтобы что-то получить взамен", — сказал республиканец Адам Кинцингер.

Целый ряд конгрессменов заявили о необходимости дальнейших санкций против энергетического сектора экономики России, включая противодействие российским экспортным проектам трубопроводов. "Я готов к введению дальнейших санкций против энергетического сектора России", — заявил, в частности, координатор фракции демократов Стени Хойер.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Палата представителей завершила дебаты без голосования по законопроекту. Как ожидается, голосование может состояться в ближайшее время, но неизвестно точно, когда.

Конгрессмен Энгел сказал, что законопроекту может потребоваться дополнительное согласование по некоторым техническим моментам санкций против КНДР.

Конгресс США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против России, КНДР и Ирана. Более ранняя версия этого законопроекта, к настоящему времени снятая с рассмотрения, прошла в сенате почти единогласно — 97 голосами из 100. Широкая поддержка партий лишает президента США возможности наложить на законопроект вето, которое при нынешнем раскладе смогут преодолеть обе палаты конгресса. Нынешний законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют сейчас на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergfromvdown
Против себя санкции не хотят ввести за дестабилизацию Ливии, Ирака и многих других стран, например в Латинской Америке, исключительные?
23:36
25.07.2017
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