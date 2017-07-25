Трамп заявил, что разочаровался в Сешнсе из-за самоустранения от "дела РФ"

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением генпрокурора страны Джеффа Сешнса взять самоотвод от расследования "вмешательства России" в выборы в США, но не стал говорить, уволит ли он его.

"Я разочарован в генпрокуроре. Он не должен был брать самоотвод почти сразу после того, как занял должность. Если он собирался самоустраниться, то он должен был мне сказать перед вступлением в должность. И я бы довольно легко выбрал бы кого-нибудь другого", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Трамп добавил, что ситуация стала "плохой не для президента, но для президентства" и "это было нечестно по отношению к президентству".

В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России. Сешнс ранее взял самоотвод от расследования по делу о "вмешательстве России" в выборы в США в 2016 году, после того, как стало известно, что он несколько раз встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.