Трамп пообещал за сутки определиться с позицией по санкциям против Ирана

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал определиться в ближайшие 24 часа, поддержит ли он предложенные в конгрессе санкции против Ирана за поддержку шиитского движения "Хезболлах", которое США считают террористической организацией.

"Я ясно выскажу свою позицию в последующие 24 часа", — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Я встречаюсь с замечательными военными экспертами и очень скоро скажу о своем решении", — добавил президент.

Конгресс США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против РФ, КНДР и Ирана. Более ранняя версия этого законопроекта, к настоящему времени снятая с рассмотрения, прошла в сенате почти единогласно — 97 голосами из 100. Нынешний законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана, об этом сообщили в заявлениях госдепартамент и министерство финансов США. Госдеп в своем заявлении повторил длинный список претензий США к Ирану, включая поддержку организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский палестинский джихад", "угрозы Израилю и стабильности на Ближнем Востоке", поддержку властей Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене.