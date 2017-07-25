Тиллерсон: для снятия санкций России нужно сделать "очень много"

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что России необходимо еще сделать "очень много", чтобы введенные из-за ситуации на Украине санкции были сняты, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она отказалась от комментариев относительно законопроекта по санкциям против РФ, который во вторник должна рассмотреть палата представителей конгресса США.

При этом Науэрт сообщила, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций против РФ".

"Мы ожидаем, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит провокационный действия, которые вызвали введение этих санкций", — отметила дипломат.

По ее словам, Тиллерсон считает, что России "нужно сделать еще очень много", чтобы санкции, введенные из-за ситуации на Украине, были сняты.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.