Демократам в США не удалось снять с рассмотрения закон по отмене Obamacare

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Демократы в сенате США во вторник не смогли добиться снятия с рассмотрения закона по отмене действующей в стране системы здравоохранения Obamacare.

В ходе очередного заседания на обсуждение сенаторов был вынесен вопрос, продолжать ли дебаты по закону, который ранее приняла палата представителей конгресса США.

Демократы и присоединившиеся к ним двое сенаторов-республиканцев смогли набрать 50 голосов, столько же и республиканцы. В итоге в соответствии с конституцией США решающим стал голос вице-президента Майка Пенса, который является председательствующим в сенате.

Как и ожидалось, Пенс поддержал продолжение дебатов по закону и тем самым сохранил возможность республиканцам и президенту страны Дональду Трампу выполнить их предвыборное обещание и отменить Obamacare, чего они добиваются с момента проведения реформы в 2010 году.

Стоит отметить, что ради такого важного голосования в Вашингтон приехал сенатор Джон Маккейн, который на прошлой неделе перенес операцию в связи с опухолью мозга. Авторитетного 80-летнего Маккейна встретили аплодисментами. Над его левым глазом был заметный шрам от операции, что, впрочем, не помешало ему выступить с эмоциональной речью по вопросу реформы здравоохранения.

Здравоохранение является одной из наиболее острых политических проблем в США. Американцы тратят 18% крупнейшего в мире ВВП на здравоохранение, которое в США остается наиболее дорогостоящим в мире.

Реформа, проведенная бывшим президентом Бараком Обамой в 2010 году, повысила налоги на здравоохранение и предписала всем американцам приобретать медстраховку, взамен пообещав расширение медицинской помощи бедным и субсидии на приобретение страховых полисов. Эта реформа позволила приобрести страховку миллионам американцев.

При этом Obamacare испытывает серьезные трудности. Повышение налогов и предписание покупать страховые полисы непопулярны среди американцев. Увеличить конкуренцию среди страховщиков путем создания специальных бирж также не удалось, напротив, в ряде штатов осталось не более одной страховой фирмы, предоставляющей индивидуальные услуги населению, а в некоторых округах отдельных штатов таких страховщиков теперь нет совсем. При этом стоимость страховки и медицинских услуг продолжает расти.

При любом развитии событий республиканцы, по-видимому, будут вынуждены сохранить наиболее популярные положения Obamacare, такие как запрет страховщику отказывать людям в страховке на том основании, что они уже были чем-либо больны до покупки полиса. Также республиканцы пока не предложили четкого решения вопроса, каким образом можно снизить государственные расходы на здравоохранение и при этом сдержать рост цен для потребителей.