МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Самолет британских Королевских военно-воздушных сил подняли в воздух с базы в Румынии, чтобы перехватить российские бомбардировщики, пролетавшие над Черным морем. Об этом сообщается на сайте ВВС Британии.

"Истребитель Королевских военно-воздушных сил "Тайфун" вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО", — говорится в сообщении.

Истребители "Тайфун" и Ту-22 не находились в пределах визуальной видимости друг друга. Британский самолет осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО, пока те не покинули зону интересов альянса.

"Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе", — заявил командир базирующейся в Румынии эскадрильи Эндрю Коу.

В последнее время усилилась разведывательная активность НАТО у российских границ. В Минобороны России регулярно сообщают о приближении иностранных самолетов к территории страны. Так, в июле российские истребители по несколько раз в неделю поднимались на перехват "чужих" летательных аппаратов.

Нередки и обратные примеры — последний громкий случай произошел 21 июня, когда польские F-16 приблизились к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.