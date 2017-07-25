МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Самолет британских Королевских военно-воздушных сил подняли в воздух с базы в Румынии, чтобы перехватить российские бомбардировщики, пролетавшие над Черным морем. Об этом сообщается на сайте ВВС Британии.
Истребители "Тайфун" и Ту-22 не находились в пределах визуальной видимости друг друга. Британский самолет осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО, пока те не покинули зону интересов альянса.
В последнее время усилилась разведывательная активность НАТО у российских границ. В Минобороны России регулярно сообщают о приближении иностранных самолетов к территории страны. Так, в июле российские истребители по несколько раз в неделю поднимались на перехват "чужих" летательных аппаратов.
Нередки и обратные примеры — последний громкий случай произошел 21 июня, когда польские F-16 приблизились к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.