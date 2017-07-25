Трамп не стал отвечать на вопрос, уволит ли он генпрокурора

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник не стал отвечать на вопрос журналистов, доверяет ли он генпрокурору страны Джеффу Сешнсу.

По сообщению корреспондента пула Белого дома, президент проигнорировал вопрос журналиста о доверии генпрокурору, хотя и слышал его.

Ранее директор по коммуникациям администрации Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил журналистам, что Белый дом намерен "в скором времени" принять решение в отношении генпрокурора Сешнса.

В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России. Сешнс ранее взял самоотвод от расследования по делу о "вмешательстве России" в выборы в США в 2016 году, после того, как стало известно, что он несколько раз встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.