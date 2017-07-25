В госдепе рассказали, почему не готовы решить вопрос с дипсобственностью РФ

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Переговоры по дипсобственности, принадлежащей российским дипломатам в США, продолжаются, решения пока нет; РФ владеет ею, но происходившие там "злонамеренные действия" не устраивают США, рассказала в рамках регулярного брифинга журналистам представитель госдепартамента Хезер Науерт.

"Переговоры продолжаются. Как вы знаете, (замгоссекретаря) Том Шеннон провел переговоры со своим коллегой (из РФ). Никакого решения не было принято. Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США. Россия, в любом случае, по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их, поскольку эта активность имела место", — сказала она.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.