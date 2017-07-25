В Швейцарии задержали подозреваемого в нападении с бензопилой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полиция Швейцарии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с бензопилой в городе Шаффхаузен, в результате которого пострадали пять человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, подозреваемый был задержан в швейцарском городе Тальвиль, расположенном в кантоне Цюрих. Детали задержания не сообщаются.

В понедельник мужчина с бензопилой напал на людей в Шаффхаузене на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Позже полиция установила его личность, им оказался 51-летний Франк Вроузис, последние несколько недель живший в лесу в окрестностях города. Он был объявлен в международный розыск.