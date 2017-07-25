Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан "залогом войны"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов, который на прошлой неделе выгнал из студии журналиста Юрия Романенко за отказ говорить на украинском, впервые прокомментировал инцидент, назвав русскоязычное население страны "залогом войны". Соответствующий пост он разместил в Facebook.

По словам Дроздова, от русской речи он испытывает дискомфорт. Ведущий убежден, что украинцы 25 лет были вынуждены "терпеть засилье" русского языка.

"Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в роскошном, идеальном языковом комфорте, который базировался на моем дискомфорте, на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев… Мой прецедент поставил перед вами зеркало. Ну что, приятно? Вот такой дискомфорт испытывают из-за вас украиноязычные украинцы уже четверть века", — написал он.

Дроздов также заявил, что залогом войны на Украине являются русскоязычные люди, которые, по его мнению, "игнорируют концепт единого государственного языка".

"Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык является языком не только Достоевского, но и наемника из Донбасса. Ваш язык является языком не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира", — написал ведущий.

Он призвал русскоязычных граждан переходить на украинский, добавив, что это является "вопросом долга". При этом тех, кто не владеет мовой, Дроздов назвал "неполноценными".

Ранее ведущий попросил журналиста и политолога Юрия Романенко покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке.

В мае Верховная рада риняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, в октябре он вступит в силу. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.