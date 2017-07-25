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В мире

Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан "залогом войны"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (336)
21:5125.07.2017
(обновлено: 21:55 25.07.2017)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкУрок украинского языка. Архивное фотоУрок украинского языка. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов, который на прошлой неделе выгнал из студии журналиста Юрия Романенко за отказ говорить на украинском, впервые прокомментировал инцидент, назвав русскоязычное население страны "залогом войны". Соответствующий пост он разместил в Facebook.

Жители Киева в национальных костюмах. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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По словам Дроздова, от русской речи он испытывает дискомфорт. Ведущий убежден, что украинцы 25 лет были вынуждены "терпеть засилье" русского языка.

"Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в роскошном, идеальном языковом комфорте, который базировался на моем дискомфорте, на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев… Мой прецедент поставил перед вами зеркало. Ну что, приятно? Вот такой дискомфорт испытывают из-за вас украиноязычные украинцы уже четверть века", — написал он.

В центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дроздов также заявил, что залогом войны на Украине являются русскоязычные люди, которые, по его мнению, "игнорируют концепт единого государственного языка".

"Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык является языком не только Достоевского, но и наемника из Донбасса. Ваш язык является языком не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира", — написал ведущий.

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© РИА Новости / Стрингер
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Он призвал русскоязычных граждан переходить на украинский, добавив, что это является "вопросом долга". При этом тех, кто не владеет мовой, Дроздов назвал "неполноценными".

Ранее ведущий попросил журналиста и политолога Юрия Романенко покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке.

В мае Верховная рада риняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, в октябре он вступит в силу. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Natalia Radova
Залог войны.... Русские на Украине - это заложники.
21:56
25.07.2017
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glavbushka .
Как же он все эти годы жил, в таких обидах.
22:14
25.07.2017
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