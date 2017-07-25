США будут приветствовать роль России в разрешении ситуации вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США будут приветствовать роль России в урегулировании конфликта вокруг Катара, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Если Россия сможет сыграть роль и помочь привести стороны за стол переговоров, то мы будем это приветствовать, но мы можем быть скептичны, смогут ли они это сделать, но мы определённо будем это приветствовать", — сказала она.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.