Самолет Turkish Airlines сел в Алжире из-за сообщения о бомбе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил посадку в международном аэропорту в Алжире после сообщения о бомбе на борту судна, передает агентство Algeria Press Service со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным агентства, экипаж принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту для проверки сообщения о бомбе. После посадки всех пассажиров эвакуировали, и была проведена проверка судна.

По итогам проверки на борту самолета не было обнаружено никакой взрывчатки.