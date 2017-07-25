Посол Катара не исключил возможности войны с объявившими бойкот странами

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя не исключил возможность войны с арабскими странами, объявившими Катару бойкот.

"Не думаю, но вообще все может быть", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности войны между Катаром и арабскими странами, объявившими Катару бойкот.

"Эти страны приняли действия против нас, которые не имеют никакого основания, такие неразумные шаги. Это угрожает миру во всем мире. Это может создать хаос, если международные державы и гаранты мира не вмешаются и не помогут решить вопрос", — добавил дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".