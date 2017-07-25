На Украине издали комикс про супергероев, "освобождающих" Крым

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Киеве прошла презентация первого выпуска комикса "Стражи страны", посвященного супергероям, которые пытаются вернуть Украине Крым. Об этом сообщает агентство УНН.

"Новелла рассказывает о героях нашей современной Украины, которые живут рядом с нами, которых мы видим, с которыми мы знакомы, которые защищают нашу Родину в АТО. В комиксе есть супергерои, представители Киева, Днепра, Донецка и, конечно, полуострова Крым", — рассказал на брифинге автор текстов Игорь Роговой.

По его словам, действие комикса разворачивается в российском Крыму, где супергерои Кий, Щек, Хорив и Лыбидь ведут борьбу за некие артефакты. "Их задача, чтобы те артефакты, которые находятся на территории полуострова Крым, не попали на территорию враждующего государства", — заявил Роговой.

Первый заместитель министра информполитики Эмине Джепарова, в свою очередь, добавила, что прообразом одного из персонажей стал уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джамилев — лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Джепарова также сообщила, что комиксы отправят украинским силовикам в Донбасс. "Если мы найдем средства перевести эти комиксы, они пойдут и на заграницу. Они будут раздаваться и в экспертном кругу", — добавила она.

После проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России, полуостров стал российским. Крымские власти приняли решение провести плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".