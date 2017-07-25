На Украине издали комикс про супергероев, "освобождающих" Крым

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Киеве прошла презентация первого выпуска комикса "Стражи страны", посвященного супергероям, которые пытаются вернуть Украине Крым. Об этом сообщает агентство УНН.
По его словам, действие комикса разворачивается в российском Крыму, где супергерои Кий, Щек, Хорив и Лыбидь ведут борьбу за некие артефакты. "Их задача, чтобы те артефакты, которые находятся на территории полуострова Крым, не попали на территорию враждующего государства", — заявил Роговой.
Джепарова также сообщила, что комиксы отправят украинским силовикам в Донбасс. "Если мы найдем средства перевести эти комиксы, они пойдут и на заграницу. Они будут раздаваться и в экспертном кругу", — добавила она.
Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".