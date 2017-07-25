Проблема с вылетом шестилетней россиянки из Турции на родину решена

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Российским дипмиссиям удалось разрешить проблему с вылетом на родину задержанной ранее в Турции вместе с матерью шестилетней россиянки, в среду девочка с отцом Сергеем Ухановым собираются вернуться в Россию, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова во вторник.
Она добавила, что данное разрешение ситуации стало возможным благодаря совместным усилиям российских дипмиссий в Анкаре, Стамбуле и Анталье.
"В Стамбуле на постоянной основе с Сергеем Ухановым находился представитель генконсульства", — отметила дипломат.