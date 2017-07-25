Newsweek сообщил о воюющих с ИГ* активистах ЛГБТ-сообщества

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Издание Newsweek сообщило, что активисты ЛГБТ-сообщества создали собственные войска для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*

По информации издания, новоиспеченные войска называют себя "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и сражаются вместе с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые входят в состав "Международного батальона свободы" (International Freedom Battalion).

"Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA)… которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI, а также тех, кто борется с гендерной бинарностью и продвигает идею женской революции и более масштабной гендерной и сексуальной революции", — говорится в заявлении движения, опубликованном в микроблоге в Twitter.

По данным издания, TQILA, как утверждается, объединились для борьбы с "фашизмом, тиранией и гнетом". Newsweek пишет, что точное число бойцов сформированных войск на данный момент не известно. Как сообщается, представитель TQILA Хеваль Роджилат (Heval Rojhilat) отметил, что они уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.