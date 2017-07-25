МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американская ассоциация психоаналитиков разрешила членам организации публично обсуждать психическое здоровье президента США Дональда Трампа, сообщает газета Independent.
"Мы не хотим запрещать членам организации ответственно использовать свои знания", — цитирует газета Stat News экс-президента ассоциации Прюденс Гургешон.
Как сообщается, Гургешон также отметила, что мотивом для данного решения стала "вера в ценность психоаналитического знания в объяснении человеческого поведения". По ее словам, поведение Трампа "сильно отличается" от всего, с чем когда-либо сталкивались специалисты.