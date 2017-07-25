МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американская ассоциация психоаналитиков разрешила членам организации публично обсуждать психическое здоровье президента США Дональда Трампа, сообщает газета Independent.

По данным издания, ассоциация направила письма 3500 членам ассоциации, в которых сообщила о пересмотре так называемого "правила Голдуотера", согласно которому высказывание профессионального мнения относительно психического здоровья публичных персон без их разрешения считается неэтичным.

"Мы не хотим запрещать членам организации ответственно использовать свои знания", — цитирует газета Stat News экс-президента ассоциации Прюденс Гургешон.

Как сообщается, Гургешон также отметила, что мотивом для данного решения стала "вера в ценность психоаналитического знания в объяснении человеческого поведения". По ее словам, поведение Трампа "сильно отличается" от всего, с чем когда-либо сталкивались специалисты.