В Белом доме рассказали, когда примут решение в отношении Сешнса

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Белый дом намерен "в скором времени" принять решение в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса, сообщил журналистам директор по коммуникациям администрации Дональда Трампа Энтони Скарамуччи.

"Мы придем к решению в скором времени", — приводит слова Скарамуччи агентство Франс Пресс, которого спросили о напряженности в отношениях между президентом Трампом и генпрокурором. В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

Президент также обвинил генпрокурора в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Он отметил, что проблема состоит в том, что исполняющий обязанности директора ФБР "Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Ранее в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, Сешнс не планирует уходить с поста, несмотря на резкую критику со стороны Трампа в его адрес.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.