Глава ПНС и командующий национальной армией Ливии утвердили дорожную карту

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар и глава ливийского правительства национального согласия Фаез Сарадж на встрече в Париже согласовали план обеспечения безопасности в стране, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Мы решили работать над созданием "дорожной карты" по вопросам безопасности и обороны ливийской территории от угроз и любого незаконного трафика. Мы будем стремиться к тому, чтобы все силы безопасности и вооруженные силы придерживались этого плана в рамках воссоединения институтов с целью координации усилий по борьбе с терроризмом, для контроля за миграционным потоком через ливийскую территорию, контроля границ и борьбы с криминальными группами", — говорится в коммюнике.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.