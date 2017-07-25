Чавушоглу обвинил главу Amnesty International в Турции в связях с Гюленом

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил задержанную в стране главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер в членстве в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Евросоюз и Турция во вторник провели в Брюсселе встречу на министерском уровне, чтобы обсудить общую повестку и попытаться снизить напряженность в отношениях, возникшую, в частности, на фоне задержаний в Турции представителей академической среды, журналистов и оппозиционных политиков. В заседании приняли участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

Ранее суд в Турции принял решение об аресте Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Они обвиняются в поддержке терроризма.

"Amnesty International ведет работу в Турции и свободно это делает. Но их глава — член FETO, связывалась с главарями FETO за границей. Причем тут ее членство в Amnesty? Все, что мы можем сделать, — это ускорить расследование. Вам кажется, что мы пытается препятствовать деятельности Amnesty. Ничего подобного! Но некоторые их члены входят в FETO. Любое проявление нашей реакции на подобные вещи воспринимается как посягательство на права и свободы", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Могерини и Ханом в Брюсcеле. Трансляцию вел телеканал TRT.

По словам министра, Европа, США не воспринимают FETO как террористическую организацию, и "в этом проблема". "Мы депортировали двух журналистов, оба были замешаны в шпионаже. В последнее время есть такая мода: журналистов используют как агентов, а когда их ловят, устраивают крик, будто наступил конец света", — добавил Чавушоглу.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.