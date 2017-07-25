В Киеве протестующий военный приковал себя к столбу у здания Минобороны

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Украинский военнослужащий Даниил Турчин приковал себя цепью к столбу у здания министерства обороны Украины и объявил голодовку в рамках акции протеста против незаконного, по его мнению, увольнения, сообщает во вторник сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

По данным сайта, четверо военных устроили акцию протеста возле Минобороны Украины. Они заявляют, что их незаконно уволили из состава 73-го морского центра сил специальных операций.

Під Міноборони Данило Турчин прикував себе ланцюгом до стовпа через скандальне звільнення із армії https://t.co/bRE4I1gbGd pic.twitter.com/LlhgA7YAbB — Україна Молода (@umolodanews) 25 июля 2017 г.​

"Один из участников акции Даниил Турчин приковал себя цепью к столбу перед зданием и объявил голодовку, пока требования протестующих не выполнят. Бойцы заявляют, что их незаконно уволили из состава 73-го морского центра сил специальных операции, часть ВЧ2492", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, при расчете военным не предоставили документы и просто не пустили в части, а в бригаду, куда их должны были перевести, не приняли без документов.

К военным вышел начальник военной службы правопорядка Игорь Криштун. Ознакомившись с документами, он заявил, что будет разбираться с ситуацией, сообщает "Общественное ТВ".