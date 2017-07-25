Тела 11 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу, обнаружили у берегов Ливии

РИМ, 25 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Тела 11 мигрантов, погибших при попытке добраться из Северной Африки к берегам Европы, были обнаружены на одной из лодок в ходе поисково-спасательной операций у берегов Ливии, проведенной при координации римского оперативного центра береговой охраны Италии.

По свидетельству активистов испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, надувная резиновая лодка с мигрантами на борту находилась в штормовом море на грани затопления. "Эти люди могут утонуть. На горизонте никого не видно. Либо мы спасем их, либо они погибнут", — написал в Twitter один из сотрудников этой организации перед началом спасательной операции.

По итогам операции с этой лодки на борт судна Proactiva Open Arms были подняты 167 беженцев, в том числе, беременные женщины и дети, а также тела 11 ранее умерших мигрантов. Еще около 90 человек были спасены во вторник днем в этом же районе Средиземного моря сотрудниками гуманитарной организации Save the Children.

По информации римского оперативного центра береговой охраны, в настоящее время погодная ситуация в Средиземном море ухудшается, но другие поисково-спасательные операции там пока не проводятся.

В пятницу Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.