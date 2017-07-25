В Германии суд выдал ордер на арест обвиняемого в гибели пешехода в Москве

БЕРЛИН, 25 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Суд в Мюнхене выдал ордер на арест для дальнейшей экстрадиции в РФ Алексея Ломова, обвиняемого в ДТП с гибелью пешехода в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель генеральной прокуратуры Мюнхена.

Генпрокуратура Мюнхена 18 июля подтвердила задержание Алексея Ломова.

"Ордер на арест с целью дальнейшей экстрадиции выдан, документы направлены в федеральное ведомство юстиции для принятия решения", — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что ордер выдан 20 июля высшим земельным судом Мюнхена.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря прошлого года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.