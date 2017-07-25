МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пентагон передал несуществующему полицейскому управлению оружие и спецоборудование на 1,2 миллиона долларов. Соответствующий доклад опубликован на сайте Счетной палаты США.

Согласно документу, аудиторы провели проверку программы по передаче излишков армейского оружия правоохранительным органам. Для этого они создали сайт фиктивного полицейского управления, от лица которого направили в Пентагон запрос на получение вооружений.

В результате Минобороны рассмотрело заявку и предоставило "полицейским" более ста единиц снаряжения, включая очки ночного видения, винтовки М-16А2 и комплектующие для взрывчатых устройств.

Счетная палата потребовала от ведомства предпринять меры для предотвращения возможных случаев мошенничества и ужесточить контроль над выдачей военной амуниции.

Как отмечается в докладе, с 1991 года Пентагон выделил оружие на шесть миллиардов долларов более чем 8,6 тысячи полицейских департаментов.