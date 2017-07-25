МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пентагон передал несуществующему полицейскому управлению оружие и спецоборудование на 1,2 миллиона долларов. Соответствующий доклад опубликован на сайте Счетной палаты США.
В результате Минобороны рассмотрело заявку и предоставило "полицейским" более ста единиц снаряжения, включая очки ночного видения, винтовки М-16А2 и комплектующие для взрывчатых устройств.
Счетная палата потребовала от ведомства предпринять меры для предотвращения возможных случаев мошенничества и ужесточить контроль над выдачей военной амуниции.
Как отмечается в докладе, с 1991 года Пентагон выделил оружие на шесть миллиардов долларов более чем 8,6 тысячи полицейских департаментов.