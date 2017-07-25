Большая игра: Пекин прогоняет самолеты США от своих границ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Китайские истребители в третий раз за несколько месяцев отогнали американский самолет-разведчик, совершавший наблюдательный полет над спорными акваториями в Восточно-Китайском море. Инцидент, названный китайской стороной "угрозой" для своей безопасности, продолжает сложившуюся в последние месяцы тенденцию. Разочарованный Китаем президент Трамп усиливает давление на эту страну, против товаров которой обещал ввести гигантские пошлины. Вашингтон добивается от Пекина открытия своего внутреннего рынка для американских инвестиций и более суровых мер воздействия против Северной Кореи, но упирается в стену непонимания.

Тысяча первое китайское предупреждение

Встреча американского и китайского военных самолетов над Тихим океаном вызвала плохо скрытое раздражение у обеих держав. В Пентагоне произошедшее назвали "небезопасным" инцидентом, посетовав на то, что американское воздушное судно вынуждено было изменить направление полета. Официальный представитель китайского Минобороны Лу Кан отреагировал резче. "Подобные акции не ведут к установлению взаимного доверия между военными США и Китая, во всем этом содержится угроза для безопасности КНР", — заявил он. В 2001 году, как напоминают СМИ обеих стран, встреча самолетов Китая и Америки в пограничной акватории завершилась трагедией: китайский истребитель попробовал отогнать американский самолет-разведчик, но вместо этого врезался в него.

© AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 © AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20

С точки зрения Пекина, встреча в воздухе на расстоянии 140 километров от крупного порта Циндао — риск не только для спорных территорий. Речь идет о вмешательстве третьей стороны в конфликт, участником которого Вашингтон по умолчанию не является.

Соединенные Штаты настаивают на другом подходе: Китай, по их мнению, пытается закрепить свой контроль над акваториями, принадлежащими другим странам.

Выступая против КНР, американцы защищают интересы Филиппин и Вьетнама. Вдобавок для Вашингтона речь идет о принципе. "На мой взгляд, во многом само строительство островов в Южно-Китайском море и затем размещение на них военной техники сродни взятию Россией Крыма", — заявил в начале года госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Дергать дракона за усы

Политическая напряженность в отношениях США и Китая отражает трудности, возникающие на пути экономического сотрудничества между сторонами. Возраставший на протяжении десятилетий торговый оборот достиг сотен миллиардов долларов, став наиболее интенсивным в мире. На протяжении многих лет КНР гораздо больше экспортирует товаров в США, чем закупает в них. Возникшая диспропорция не объясняется только законами спроса и предложения. Условия для ведения иностранного бизнеса в Китае отличаются от американских, и полного доступа на местные рынки (в том числе финансовые) американские предприниматели от Пекина не получают.

© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua Самолеты Су-30 ВВС Китая © AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua Самолеты Су-30 ВВС Китая

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп дал обещание покончить с тем, что Китай якобы живет за американский счет. Китай обвиняли в краже интеллектуальной собственности на сотни миллионов долларов, продаже десятков наименований товаров ниже их рыночной стоимости и агрессивной защите внутреннего рынка от иностранных компаний. Трамп обещал ответить Китаю асимметрично: ввести большую защитную пошлину в 45% на весь импорт из КНР. А чтобы окончательно обозлить Пекин — еще и возобновить доверительные двусторонние связи с непризнанной Республикой Тайвань.

Оказавшись у власти, американский президент столкнулся с тем, что не располагает полномочиями для выполнения всех своих предвыборных обещаний. Но и отказываться полностью от них он не стал. Обнаружив, что Китай не в состоянии заставить Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы, Трамп снова начал пугать Пекин санкциями: в частности, против сталелитейного бизнеса, обвиненного в демпинге. Тогда же над спорными водами вновь появились военные самолеты.

"Трамп все еще не разобрался"

В разговоре с РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, китаист Петр Мозиас рассказал о том, как экономические отношения Китая и США определяют мировую политику. "К сегодняшнему дню сложилась беспрецедентная ситуация, формируется контур биполярных отношений между двумя этими великими державами. Раздел сфер влияния между ними уже начался. Но благодаря экономической взаимозависимости, этот дележ, хоть и не бесконфликтен, но остается в контролируемой зоне. Противоречий все больше, однако гигантский двусторонний оборот позволяет хотя бы как-то, но сглаживать их", — говорит исследователь.

По мнению Мозиаса, отношения Пекина и Вашингтона "строятся на сочетании сотрудничества и соперничества". "Президент Обама вел себя с Китаем корректно, хотя и проводил политику "возвращения" своей страны в Азию. Что касается Трампа, то можно констатировать одно: он все еще не в состоянии выработать четкую линию. Рабочий механизм политики при новом президенте, в том числе и в отношении Китая, все еще не сложился", — считает эксперт.