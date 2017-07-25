Германия готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин концерна Siemens в Крым, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

"Поскольку там идет процесс согласования, мы не можем сообщить о деталях", — добавили в МИД.

Накануне агентство Рейтер сообщило, что Берлин предложил добавить в список санкций три-четыре российских гражданина и организации, в том числе сотрудников из министерства энергетики и компанию, которая перевозила турбины. В Кремле отказались комментировать эту информацию, поскольку она не содержит ссылки "на хоть какой-то внятный источник".

Ранее Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложив аннулировать контракт и выкупить оборудование.

Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что четыре комплекта турбин были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. Он назвал решение Siemens неэффективным шагом, подчеркнув, что компания лишается перспективного партнера.