Германия готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин концерна Siemens в Крым, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
"Поскольку там идет процесс согласования, мы не можем сообщить о деталях", — добавили в МИД.
Ранее Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложив аннулировать контракт и выкупить оборудование.
При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что четыре комплекта турбин были куплены на вторичном рынке и модернизированы российскими специалистами. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний. Он назвал решение Siemens неэффективным шагом, подчеркнув, что компания лишается перспективного партнера.