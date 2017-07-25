МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова, пострадавшая в ходе выполнения трюка во время циркового выступления в швейцарском Люцерне, находится в городском госпитале, ее состояние оценивается как удовлетворительное, посольство России в Швейцарии следит за развитием ситуации, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Родион Васильев.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что воздушная гимнастка из российского дуэта "Жажда полета" Абакарова получила серьезные травмы, сорвавшись с высоты четырех метров во время циркового выступления в швейцарском Люцерне. Инцидент произошел во время вечернего представления швейцарского цирка Knie, который находится на гастролях в Люцерне, в понедельник. В коммюнике цирка сообщалось, что артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.

По словам консула, сейчас россиянка находится в госпитале Люцерна. "Ситуацию мы отслеживали с самого начала. В целом, могу сказать, что ситуация сейчас стабильная, Мальвина Абакарова сейчас в удовлетворительном состоянии находится. Медики сделали все, что необходимо. Дальше, собственно, уже речь только о выздоровлении может идти. Состояние стабильное", — сказал Васильев.

По его словам, "медики не делают сейчас прогнозов, поскольку у нее перелом обеих запястий и вывих локтевого сустава, соответственно, какое-то время на восстановление будет необходимо, прежде чем она вернется к работе".

"Мы со своей стороны ей всячески этого желаем, но тут уже вопрос к профессионализму, в первую очередь, медицинского персонала, а уже потом дальше к нам", — добавил Васильев.