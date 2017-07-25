МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова, пострадавшая в ходе выполнения трюка во время циркового выступления в швейцарском Люцерне, находится в городском госпитале, ее состояние оценивается как удовлетворительное, посольство России в Швейцарии следит за развитием ситуации, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Родион Васильев.
По словам консула, сейчас россиянка находится в госпитале Люцерна. "Ситуацию мы отслеживали с самого начала. В целом, могу сказать, что ситуация сейчас стабильная, Мальвина Абакарова сейчас в удовлетворительном состоянии находится. Медики сделали все, что необходимо. Дальше, собственно, уже речь только о выздоровлении может идти. Состояние стабильное", — сказал Васильев.
По его словам, "медики не делают сейчас прогнозов, поскольку у нее перелом обеих запястий и вывих локтевого сустава, соответственно, какое-то время на восстановление будет необходимо, прежде чем она вернется к работе".
"Мы со своей стороны ей всячески этого желаем, но тут уже вопрос к профессионализму, в первую очередь, медицинского персонала, а уже потом дальше к нам", — добавил Васильев.