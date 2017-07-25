Посольство Украины ответило на обвинения во вмешательстве в выборы в США

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах президента США в 2016 году, заявляет украинское посольство в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.