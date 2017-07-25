Посольство России в Турции ждет снятия запрета на вылет задержанной девочки

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Посольство РФ в Турции ожидает от турецкой стороны снятия запрета на вылет в Россию задержанной ранее 6-летней россиянки Елизаветы Ухановой, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова во вторник.

Ранее во вторник отец девочки Сергей Уханов подтвердил РИА Новости, что они с дочерью не смогли покинуть территорию Турции. Он добавил, что у его дочери есть запрет на выезд из страны.

"Сейчас Сергей Уханов с дочерью находятся в Стамбуле, они готовы вылететь в Москву. С ними постоянно находится консульский сотрудник. Но возникла техническая проблема. Турецкие власти обнаружили наличие ограничения на выезд Лизы из Турции, введенный ранее в связи с заявлением родственников о ее пропаже. В настоящее время осуществляются необходимые меры по его отмене. Ожидаем от турецкой стороны его снятия в ближайшее время", — сказала Касимова.

Она добавила, что посольство поддерживает контакт с родственниками Лизы Ухановой, и диппредставительства России предпринимают все возможные усилия в этом направлении.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.